Voglio Sapere intervista il caratterista Guerrino Crivello

Voglio Sapere intervista oggi in esclusiva l’attore e caratterista del cinema italiano Guerrino Crivello.

Bravissimo attore che ha prestato la sua irresistibile simpatia a tantissimi film degli anni settanta e ottanta.

Film che oggi sono diventati dei cult come: “Il Mostro”, “Zucchero, miele e peperoncino”, “Le nuove comiche” e la serie di “Fantozzi” dove interpretava il Ragioniere Colsi.

Guerrino Crivello, simpatico attore e caratterista del cinema italiano. Dove e come inizia la tua carriera?

Ho iniziato al Teatro Stabile di Torino, settembre 1966, con gli spettacoli teatrali “Se questo è un uomo” di Primo Levi e “I dialoghi del Ruzante” di Ruzante, e poi ho proseguito passando per il Piccolo Teatro di Milano e lo Stabile di Genova.

Alle tue spalle hai più di trenta film. A quale sei più legato?

Non ho particolari preferenze.. forse “La classe operaia va in Paradiso” che è stato il primo, e anche “Le cinque giornate di Milano”.

Sul set di “Fantozzi” c’era molta allegria.

Hai lavorato con grandi personaggi come: Giancarlo Giannini, Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto. Con chi ti sei trovato bene e con chi meno?

Il tuo ultimo film è stato “Fantozzi 2000-La clonazione”, nel 1999. Come mai da allora ti sei ritirato dalle scene?

Il mondo del cinema e della Tv è complicato, dipendi dagli agenti che ti propongono il lavoro, se viene a mancare questo elemento, diventa difficilissimo inserirsi in un cast e poi tieni presente che ho superato i 70 anni e non ho voglia di arrampicarmi sugli specchi per piccolissimi ruoli. Per fortuna non ne ho la necessità.

Vuoi mandare un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre?

Un ciao a tutti e grazie per la simpatia che mi dimostrate. Tanti auguri di buone feste e un felicissimo anno nuovo!!! Guerrino.

Calogero Vignera

