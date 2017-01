2 Ottobre: la festa dei nonni e degli angeli custodi

Il 2 ottobre si festeggia la festa dei nonni. Nata negli Stati Uniti nel 1978, ha ottenuto riconoscimento civile in Italia nel 2005. Per la ricorrenza è stato scelto il giorno in cui la chiesa Cattolica celebra gli angeli custodi.

Non c’è associazione più idonea di quella dei nonni agli angeli custodi. In Italia sono oltre 12 milioni, con un’età media intorno ai 54 anni. Molti di loro si occupano quotidianamente dei nipoti, mentre molti altri, una percentuale sempre più in aumento, sostiene economicamente i figli e le loro famiglie in stato di necessità economica, viste le recenti difficoltà lavorative che affliggono il Paese.

In tutta Italia, dal nord al sud, sono moltissime le manifestazioni volte a celebrare l’importanza dei nonni. A Milano è stato lanciato un sondaggio per eleggere la nonna e il nonno di Lombardia. Il vincitore sarà ospite d’onore domenica al Belvedere «Enzo Jannacci» di Palazzo Pirelli, dove si terrà una festa per tutta la giornata. Il 15 Ottobre, vi sarà un incontro con Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano, al quale parteciperanno circa 7 mila nonni italiani. Confermata, per l’occasione, la presenza di Lino Banfi, nelle vesti di nonno Libero (dalla fiction Rai “Un medico in famiglia”), il nonno d’Italia per eccellenza.

In tantissime città italiane e in oltre 500 centri anziani su tutta la penisola, è in programma la manifestazione «Mille piazze Festa dei Nonni».