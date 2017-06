E’ morta la stilista italiana Laura Biagiotti

E’ morta all’ospedale Sant’Andrea di Roma alle 2:47, la stilista italiana famosa in tutto il mondo Laura Biagiotti.

La nota stilista ha avuto un malore nei scorsi giorni, un grave arresto cardiaco che le ha portato, giunta in ospedale, una morte celebrale per la mancanza di ossiggeno.

Laura Biagiotti, 73 anni, era stata nominata dal New York Times “La regina del cachemire”, per il suo utilizzo in ogni sua creazione.

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti da ogni parte del mondo e dai tantissimi amici dello spettacolo, della cultura e della politica.

Al suo fianco fino alla fine la figlia Lavinia, che insieme alla mamma ha lavorato per portare il marchio Laura Biagiotti in tutto il mondo, e che sicuramente continuerà con la tradizione di famiglia.