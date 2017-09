Apre a Roma L’orecchietteria Banfi

Mancano meno di due giorni all’apertura del nuovo ristorante di Lino Banfi e family.

Aprirà i battenti con una grande inagurazione giovedi 21 settembre dalle ore 17 alle 22, il nuovo ristorante della famiglia Banfi, per l’occasione sarà presente tutta la famiglia al completo del grande attore pugliese, e non mancheranno gli amici vip che faranno da sfondo alla famiglia.

Moltissime le specialità proposte tutte di provenienza pugliese, delizie per ogni palato e alla portata di tutti.

Immancabili naturalmente le famosissime orecchiette, che si troveranno in vari modi e gusti

come le orecchiette “Delichète” con pomodoro e basilico, o le “Tradizionèli” con il sugo di brasciola alla barese, per i palati che amano il piccante invito ad assaggiare le orecchiette “Alla porca puttèna” con un mix di gusti che vanno dai capperi al peperoncino e olive.

Nel menù naturalmente si troveranno tantissime altre specialità come i panzerotti, la burrata, le focacce e le friselle fino ad arrivare ai dolci della casa come il “Banficciotto” e il “Tiramitù che io non ce la fèccio”.

Ai fornelli due chef come Virginia Leoni (Nipote di Lino e figlia di Rosanna) e Gianluca De Marco, che insieme a tutto il resto dello staff vi coccoleranno con la loro cucina e la loro gentilezza.

Noi di Vogliosapere abbiamo già assaggiato in anteprima le prelibatezze dell’orecchietteria Banfi, ospiti di Rosanna Banfi e del papà Lino (in foto Lino Banfi e Calogero Vignera)

Ora non ci resta che invitare tutti voi all’inagurazione di giovedi 21 settembre in via Gioacchino Belli 116 (zona piazza Cavour – Roma).

Vi aspettiamo in tanti.