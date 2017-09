Selfie con Papa Francesco? Un sogno che si avvera

Mercoledì 13 settembre scorso si è avverato uno dei sogni più ambiti dei fedeli di tutto il mondo: scattare un selfie con Papa Francesco.

E’ quanto è successo a Calogero Vignera, artista agrigentino e storico redattore sul nostro Blog. In viaggio con un gruppo di pellegrini partiti dalla Sicilia, ha vissuto un’esperienza unica ed irripetibile, corondando il suo grande sogno, quello di stringere la mano al Santo Padre e immortalare questo ricordo con un selfie.

L’incontro con il Pontefice è avvenuto al termine dell’udienza generale del mercoledì, come da tradizione svoltasi in Piazza San Pietro in Vaticano. Il Santo Padre ha accolto, com’è solito fare, i tanti pellegrini giunti fin lì, guidati dalla fede e dall’amore per la Chiesa e per i valori da Lui promossi e condivisi. Proprio durante il saluto finale l’agrigentino Calogero Vignera ha chiesto umilmente a Sua Santità di immortalare quel momento sacro e carico di emozione con un selfie, richiesta alla quale Papa Francesco, uomo di immensa umanità e saggezza, ha acconsentito ben volentieri con un sorriso.

Orgoglio e soddisfazione per il sogno avverato di un fedele che, un po’ come tanti nel mondo, aspettava questo momento da molti anni.

Dalla nostra redazione ci complimentiamo con Calogero Vignera per aver coronato il suo sogno e averlo condiviso con noi.