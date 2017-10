Apre su Facebook un gruppo speciale su Lino Banfi

Ha aperto da pochi giorni su Facebook un gruppo speciale dei fan del mitico Lino Banfi. Sta già avendo molti consensi e like, vuole essere un grande punto di ritrovo per tutti gli amici e i fan del nonno più famoso d’Italia. Per trovare la pagina (Noi che Amiamo Lino Banfi).

La pagina è gestita dal “fedelissimo fan” (come definito dallo stesso Lino Banfi) Calogero Vignera, che giornalmente pubblicherà delle foto tratte dai vari film, battute e foto rare dello stesso Banfi, interegendo con i vari fan e altri attori che hanno lavorato con l’attore in vari film cult degli anni 80′.

La pagina naturalmente è seguita anche dalla figlia Rosanna Banfi e dagli altri familiari, che da circa un mese hanno aperto un’orecchietteria a Roma, in via Gioacchino Belli 116, dove si mangia una buonissima cucina pugliese, con le immancabili orecchiette fatte in tutti i gusti.

Per iscriversi nel gruppo clicca qui

